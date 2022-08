Adam Niedzielski dla „Wprost”: Wrócił hejt, dostaję setki gróźb

Dostaję setki gróźb, które trafiają bezpośrednio do mnie albo do ministerstwa. Pocieszające jest to, że system sprawiedliwości, choć nie działa szybko, jest ostatecznie skuteczny. Jedna z osób, która organizowała agresywny protest przed moim blokiem została właśnie skazana – mówi w rozmowie z „Wprost” Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Agnieszka Szczepańska, Szymon Krawiec, „Wprost”: Spokój chyba nastał? Adam Niedzielski: Gdzie? U państwa w redakcji? W mediach to nigdy nie ma spokoju. U pana w ministerstwie spokój. Mnie to zawsze zastanawia, dlaczego jeżeli coś jest nieobecne w przestrzeni medialnej, uznajemy, że się nie dzieje. Tak po prostu nie jest. Jak popatrzę na moje ostatnie dwa tygodnie, kiedy byłem w Chorwacji, organizując transport pacjentów po wypadku, kiedy brałem udział w dyskusjach dotyczących finansowania podwyżki wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej, kiedy monitorowaliśmy sytuację na Odrze w aspekcie medycznym i sanitarnym, kiedy zajmujemy się kolejnym reformami w systemie ochrony zdrowia. I jeszcze długo tak mógłbym wymieniać. Jak więc słyszę, że nic się tu nie dzieje, mogę się tylko uśmiechnąć. Ostatnio spotkaliśmy się półtora roku temu. W szczycie kolejnej fali pandemii. Konferencje, raporty, wywiady. Prawie codziennie był pan w telewizji. Państwo mówią o Covidzie. A on nie jest już dzisiaj tematem, który wymaga reagowania w duchu zarządzania kryzysowego. Nadal monitorujemy sytuację. Budujemy zaplecze analityczne, żeby wiedzieć, co wydarzy się w najbliższej przyszłości. A scenariuszy może być bardzo dużo. Z jednej strony Covid już nieraz nas zaskakiwał, z drugiej, widzimy już pewne trendy, które mogą się utrwalić i przeciągać na przyszłość. Ale moja praca to nie występy w telewizji. Moja główna praca jest poza kamerami.