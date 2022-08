Kuriozalny materiał „Wiadomości” TVP. „Atak opozycji na ślubny prezent”

W ostatnim wydaniu „Wiadomości” TVP poruszono m.in. głośny w ostatnich dniach temat ślubu wiceministra rolnictwa. Uwagę mediów przykuła impreza na ponad 500 gości z udziałem m.in. zespołu Bayer Full. A także nietypowy prezent, który otrzymał Norbert Kaczmarczyk.

Chodzi o ciągnik John Deere 8R 340, który sprezentował brat wiceministra. Tego typu pojazd kosztuje blisko 1,5 miliona złotych. Adriana Rozwadowska z „Gazety Wyborczej” zwróciła uwagę na fakt, że na uroczystości zaślubin pojawił się dystrybutor maszyn w Polsce, który zrobił politykowi zdjęcie przy maszynie. Fotografie pojawiły się potem w mediach społecznościowych marki.

„Wiadomości” TVP bronią wiceministra

– PO chce, by CBA sprawdziło oświadczenia majątkowe jednego z wiceministrów. Norbert Kaczmarczyk wziął w ostatnich dniach ślub. Od swojego brata, rolnika, otrzymał prezent w postaci ciągnika zakupionego na kredyt. Podarunek ucieszył młodą parę, ale zdenerwował polityków opozycji – zapowiedziała materiał Edyta Lewandowska.

Jego autor – Dominik Cierpioł – stwierdził, że „dla polityka był to najpiękniejszy dzień w życiu a dla polityków opozycji okazja do ataku”. Widzowie głównego wydania programu informacyjnego TVP usłyszeli wypowiedzi polityków PO na temat ciągnika, który młoda para dostała w prezencie. Dziennikarz TVP przekonywał, że „1,5 mln to koszt przeciętnej maszyny rolniczej”.

W dalszej części materiału pojawiły się zapewnienia wiceministra, że „wystawne wesele zostało opłacone z własnych środków a traktor to prezent od brata, który został przekazany w uroczysty sposób ze względu na to, że był prezentem ślubnym”. – Ja nie rozumiem tego kwiku. Traktor jest moją własnością, to był mój pomysł – tłumaczył Konrad Kaczmarczyk, brat wiceministra.

Od krytyki opozycji do pochwał dla rządu

Dominik Cierpioł podkreślił, że „dzięki polityce PiS rolnikom żyje się znacznie lepiej, dzięki czemu stać ich na zakup lepszego, a co za tym idzie droższego sprzętu”. – Wywoływanie afery pokazuje, że opozycja jest totalnie oderwana od rzeczywistości i nie wie jak funkcjonuje polska wieś – skomentował Miłosz Manasterski, szef TAI.

Następnie od krytyki opozycji dziennikarz TVP przeszedł do pochwał dla rządu. Zaznaczył, że dzięki skutecznym działaniom rządu w obliczu wojny na Ukrainie Polska jest w komfortowej sytuacji eksportera żywności.

Czytaj też:

Burza po weselu wiceministra Kaczmarczyka. Polityk odpiera zarzuty, padło nazwisko Tuska