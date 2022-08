Synoptycy nie mają wątpliwości. Wszystko zacznie się już w niedzielę

Najnowsze prognozy wskazują, że w weekend zakończy się okres upalnej aury nad Polską. Jeszcze tylko do soboty słupki rtęci będą przekraczały 30. kreskę. Niedziela 28 sierpnia będzie pierwszym dniem ze znacznie niższą temperaturą, ale intensywny atak jesieni czeka nas dopiero po weekendzie.

Pogoda na weekend. Lato ustępuje

To, co czeka nas w najbliższych dniach dość żartobliwie podsumowali eksperci z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB. „W niedzielę będziemy mogli zaśpiewać „Time to say goodbye” upalnej aurze. Odetchniemy od bardzo wysokiej temperatury a pogoda stanie się bardziej przyjazna dla naszego zdrowia” – przekazali meteorolodzy.

Do zabawnego wpisu dołączona była również mapa przedstawiająca prognozę numeryczną na najbliższe dwa tygodnie. Na próżno szukać na niej koloru pomarańczowego, którym oznaczane są upały. Dominują za to zieleń i żółć, czyli wartości z przedziału 15-20 st. C.

Zanim jednak nadciągnie pierwsze wrześniowe ochłodzenie, będziemy mogli nacieszyć się ostatnimi chwilami upalnej aury. Już w piątek termometry w całym kraju wskażą 30-32 st. C. Gorąco zrobi się nawet nad morzem, a w Tatrach możemy spodziewać się nawet 24 st. C. Bardzo ciepło zapowiada się również sobota. Lokalnie temperatura może wzrosnąć do nawet 34 st. C, ale na ogół będziemy odnotowywać 30-32 st. C. Nieco chłodniej będzie tylko na południowym zachodzie, gdzie meteorolodzy spodziewają się 28-29 st. C.

Ogromna zmiana czeka nas jednak w niedzielę. Upały utrzymają się wówczas już tylko na krańcach wschodnich. W pozostałych regionach czeka nas nawet 10-stopniowy spadek temperatury. Najnowsze prognozy wskazuję bowiem, że na zachodzie odnotujemy zaledwie 22-23 st. C. W centrum możemy spodziewać się 24-26 st. C.

Pogoda długoterminowa. Wrzesień szykuje chłodne powitanie

Ostatnie dni sierpnia nie przyniosą poprawy pogody, wręcz przeciwnie, wartości na termometrach z dnia na dzień będą coraz niższe. W poniedziałek termometry wskażą 20-24 st. C, wtorek zapowiada się podobnie, ale już w środę słupki rtęci zatrzymają się na poziomie 19-22 st. C.

Kolejne spadki temperatury przyniesie nowy miesiąc. Z najnowszych prognoz długoterminowych wynika, że w pierwszym tygodniu września przekroczenia 20. kreski będą należały do rzadkości. Na ogół na termometrach będzie można zobaczyć 16-19 st. C. Poprawy można spodziewać się w okolicy czwartku 8 września. Według najnowszych prognoz może się wtedy ocieplić do 22-24 st. C.

