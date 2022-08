Katowice. Agresywny mężczyzna groził nastolatkowi z Ukrainy. Policja prosi o pomoc

Katowiccy policjanci postanowili wrócić do sprawy z 9 czerwca tego roku, kiedy to w autobusie komunikacji miejskiej w Katowicach doszło do przykrego incydentu z udziałam obcokrajowca. Zidentyfikowali już agresora - teraz szukają pokrzywdzonego, by mógł złożyć zeznania.

Na początku czerwca w katowickim autobusie linii numer 9 doszło do przykrego zdarzenia. Młodemu pasażerowi z Ukrainy groził starszy od niego, agresywny mężczyzna. Obrażał nie tylko jego, ale też 26-letnią pasażerkę, która stanęła w obronie nastolatka. Jak podkreślała policja, dzięki zdecydowanej reakcji Polki, Ukraińcowi nic się nie stało. – Mężczyzna wyzywał nastolatka w bardzo poniżający, wulgarny, drastyczny sposób oraz groził mu ze względu na jego ukraińskie pochodzenie. Kiedy kobieta stanęła w obronie chłopca z Ukrainy, agresja została skierowana również wobec niej – opisywała sytuację rzeczniczka krakowskiej policji, podkomisarz Agnieszka Żyłka. Jak dowiadujemy się z komunikatu miejscowej policji, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach prowadzą obecnie czynności w sprawie kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia, zgwałcenia i użycia noża wobec 26-letniej kobiety, która stanęła w obronie nastolatka. Po tym, jak pokrzywdzona złożyła zawiadomienie o popełnieniu przez mężczyznę przestępstwa, zdołano ustalić jego tożsamość. Śledczy chcieliby, żeby osobne zeznania złożył także zaczepiany nastolatek. Policja poszukuje nastolatka z Ukrainy By łatwiej było znaleźć nastolatka, policja przedstawiła zarys zdarzeń z 9 czerwca. Przypomniano, iż wszystko rozegrało się w godzinach 16.25 -16.45 w autobusie komunikacji miejskiej linii nr 9. Do pojazdu na przystanku „Brynów Centrum Przesiadkowe” wsiadł nastolatek, za którym wszedł agresywny mężczyzna ubrany w czerwone długie sportowe spodnie i czarną bawełnianą koszulkę z krótkim rękawem i okulary korekcyjne. Wysiadł razem z chłopakiem na przystanku Ochojec Sadowa. „Chłopiec w chwili zdarzenia ubrany był w białą koszulkę z krótkim rękawem, kremowe krótkie spodnie, czarne buty sportowe z białym logo, przez rękę przewieszoną miał bluzę koloru biało-szarego i miał ze sobą plecak na kółkach” – podają śledczy. Proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości pokrzywdzonego nastolatka za pośrednictwem Komendy Miejskiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19, nr tel. 47 851 25 55, 47 851 20 00 lub pod adresem e-mail: kryminalny@katowice.ka.policja.gov.pl. Czytaj też:

