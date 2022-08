Uczestnik Campusu Trzaskowskiego dla „Wprost”: Tusk to taki sam diabeł jak Kaczyński

– Jestem w stanie zrozumieć to, że Aleksandra Gajewska zamieniła Campus na Meet Up, ale nie jestem w stanie zrozumieć stylu, w jakim to zrobiła. Kiedy była jedną nogą u nas a drugą w Meet upie, nie dość, że nas nie poinformowała, że odchodzi, to jeszcze zabrała kilka pomysłów od nas – twierdzi nasz rozmówca. Nasza relacja z pierwszego dnia Campusu Polska Przyszłości.

W piątek wieczorem podczas inauguracji Campusu Polska Przyszłości na scenie wokół Rafała Trzaskowskiego pojawiło się kilka znanych politycznych twarzy. Oprócz Sławomira Nitrasa była Katarzyna Lubnauer, Monika Rosa, Adam Szłapka, Kamila Gasiuk-Pichowicz, Barbara Nowacka (a już w sobotę w olsztyńskim Kortowie pojawił się Michał Szczerba). – Widziałaś? Sama Nowoczesna otacza Trzaskowskiego. Nie chciał zawalczyć o przywództwo, to Platforma przestała go wspierać. Mam do niego o to ogromny żal – mówi student, uczestnik Campusu.