Czerwone ostrzeżenia w dwóch regionach. Rozpoczynają się wielkie zmiany w pogodzie

Ostatni weekend sierpnia w wielu regionach kraju zakończył się gwałtownymi ulewami. Lokalnie doprowadziły one do powodzi błyskawicznych. W Brzezinach obok Łodzi woda miejscami sięgała do pasa. Ulice zamieniły się w rzeki w Strzelnie obok Inowrocławia. Do licznych podtopień doszło również w Sosnowcu. W Łazach na Śląsku w ciągu 6 godzin spadło prawie 100 litrów wody. Niestety to jeszcze nie koniec niebezpiecznej aury.

Są najnowsze ostrzeżenia IMGW-PIB

W poniedziałek czeka nas kontynuacja niespokojnej aury. Zdaniem meteorologów z IMGW-PIB niebezpieczne burze z możliwymi gradobiciami będą dawać się we znaki we wschodnich regionach kraju. W woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim od godziny 6 rano go godziny 20 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Warto uważnie śledzić kolejne komunikaty, ponieważ sytuacja może ulegać zmianie.

W związku z ostatnimi ulewami w wielu miejscach kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. W dwóch regionach IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia. Z wezbraniami i przekroczeniami stanów alarmowych mamy do czynienia w zlewniach Barycz bez Orli i Polskiego Rowu w województwach dolnośląskim i wielkopolskim. Drugi stopień ostrzeżeń związany z przekroczeniem stanów ostrzegawczych obowiązuje w zlewni górnej Ślęży do Borowa, a także na odcinku od Borowa do ujścia. W wielu miejscach na południu kraju ogłoszono również ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Pogoda na przełomie sierpnia i września

Niewykluczone, że w najbliższych dniach sytuacja hydrologiczna będzie się normować, ponieważ zgodnie z najnowszymi prognozami w ostatnich dniach sierpnia opady nie powinny być już tak obfite. Do końca miesiąca jedynie w woj. mazowieckim i warmińsko-mazurskim ich suma może przekroczyć 10 mm.

Ostatnie dni sierpnia nie przyniosą również upałów. W poniedziałek odnotujemy od 20 st. C nad morzem do 22-24 st. na południu i w centrum. Wtorek i środą przyniosą niewielkie spadki, a na terenie całego kraju odnotujemy ok. 19-21 st. C. Jeszcze chłodniej, bo zaledwie 18-19 st. C prognozowane jest na 1 września. Najzimniej, bo zaledwie 14-16 st. C wskażą wtedy termometry na północnym wschodzie Polski.