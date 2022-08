Nowy kierunek uczelni Ordo Iuris w Poznaniu. Uwagę przykuwa lista wykładowców

Collegium Intermarium to uczelnia założona przez Ordo Iuris. Misja placówki została określona na oficjalnej stronie internetowej. „Collegium Intermarium powstało jako odpowiedź na kryzys życia akademickiego. W czasach, gdy niknie poczucie porządku, celu i sensu, nasza uczelnia ma stały punkt odniesienia – niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna” – czytamy.

„Kiedy coraz mniej jest miejsca dla wolnej debaty akademickiej, Collegium jest przestrzenią dla naukowców i studentów, którzy nie boją się stawiać poważnych pytań. Podejmowanie odważnych wyzwań jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem każdego, kto współtworzy wspólnotę uczelni” – podano dalej.

„Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty”. Lista wykładowców

Uczelnia ma swoją siedzibę w Warszawie, a od lutego 2022 roku także dwie filie – w Lublinie i Poznaniu. Dziennikarze portalu wyborcza.pl przyjrzeli się ofercie studiów podyplomowych. W Poznaniu od października zostanie otworzony kierunek „Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty”. W programie studiów będą m.in. następujące przedmioty: „Klasyczna a nowożytna filozofia polityczna”, „Wybrane dzieła klasycznej myśli polityczno-społecznej”, „Zjawisko multikulturalizmu w Polsce i w świecie. Analiza krytyczna”.

Wśród wykładowców jest historyk sztuki z UAM prof. Jacek Kowalski, któremu – jak przypomina wyborcza.pl – z powodu homofobicznych wypowiedzi rada miasta nie przyznała tytułu Zasłużonego dla Miasta Poznania. Kowalski przed laty napisał m.in., że „homoseksualizm jest dewiacją”, a poznański Marsz Równości określił „marszem deprawacyjnym”.

Prof. Jacek Bartyzel to historyk idei i filozof polityki z UMK w Toruniu, a w 2019 roku stało się głośno o jednym z jego wpisów na Facebooku. „To, że nas Żydzi nienawidzą i opluwają, jestem w stanie przyjąć ze spokojem – w końcu czegóż można spodziewać się od tego plemienia żmijowego pełnego pychy, jadu i złości? Trzeba po prostu trzymać ich na dystans, tak wielki, jak tylko możliwe. W ogóle nawet nie próbować dyskutować czy przekonywać, bo to daremne; oni nie są zdolni do okazywania wdzięczności, uważają natomiast, że wszystko im się należy" – napisał wówczas Bartyzel, a jego słowa cytuje wyborcza.pl.

Grono kadry wykładowców uzupełniają również konserwatywny były marszałek Sejmu Marek Jurek oraz prawicowy publicysta Paweł Lisicki.

