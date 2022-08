Bójka i atak nożownika w Siedlcach. Jedna osoba została ranna

Do ataku doszło w poniedziałek w urzędzie skarbowym, znajdującym się przy ulicy biskupa Ignacego Świrskiego w Siedlcach. Z informacji, do których dotarło radio RMF FM wynika, że na ulicy przed budynkiem urzędu miało dojść do sprzeczki między dwoma mężczyznami. Jeden z nich miał zachowywać się bardzo agresywnie, a drugi chciał się schronić w siedzibie urzędu.

Atak nożownika w Siedlcach

Pierwszy mężczyzna wszedł jednak do instytucji i ranił drugiego mężczyznę. RMF podało, że ataku dokonał ostrym narzędziem. Policjanci zatrzymali już napastnika.

- Do zdarzenia doszło przed godziną 15. na terenie placówki – poinformowała w rozmowie z radiem RDC rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach Agnieszka Świerczewska. - Doszło do ataku na mężczyznę, który został zraniony prawdopodobnie nożem. Na miejsce zdarzenia natychmiast udali się policjanci, którzy w bardzo krótkim czasie na pobliskiej ulicy zatrzymali osobę podejrzewaną o dokonanie tego czynu. Mężczyzna został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Będzie u nas osadzony do wyjaśnienia sprawy - przekazała policjantka.

Nieznane motywy

Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie zajmują się nim lekarze. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie. Nieznane są też motywy ataku. Radio RDC poinformowało, że napastnik może usłyszeć zarzuty we wtorek.

