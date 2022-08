Długoterminowa prognoza na wrzesień. Jesień zaskoczy wcześniej?

Ostatni weekend sierpnia przyniósł gwałtowne burze i ulewy, które doprowadziły do powodzi błyskawicznych. Końcówka wakacji, a także początek września przyniosą uspokojenie aury, a i patrzenie na termometr nie przyprawi nas o dreszcze, choć nie zabraknie nieco chłodniejszych dni.

Pogoda na przełomie sierpnia i września

Ostatnie dwa dni wakacji upłynął pod znakiem chłodnej aury. Na termometrach w całym kraju zobaczymy maksymalnie 19-22℃, a w górach słupki rtęci sięgną maksymalnie 15. kreski. Dodatkowo niewielkie opady deszczu mogą pojawiać się we wszystkich regionach.

Początek września nie przyniesie rewolucyjnych zmian. Aż do soboty 3 września spodziewajmy się 18-23℃, ale bez opadów. Zmiany odczujemy od niedzieli. Najpierw zacznie wzrastać temperatura i 4 września odnotujemy od 18℃ na północnym wschodzie do 24℃ na zachodzie i południowym zachodzie. Cieplej będzie również w poniedziałek, a apogeum wzrostu temperatur prognozowane jest na wtorek 6 września. Wówczas na południu odnotujemy nawet 27-28℃.

Niestety bardzo ciepłą aurą nie pozwolą nam się cieszyć intensywne opady deszczu. W woj. lubuskim dobowa suma opadów może przekroczyć 30 mm, a mniejszy lub większy deszcz będzie dawał się we znaki w zasadzie w całym kraju.

Pogoda długoterminowa na wrzesień. Sporo opadów, ale temperatura zaskoczy

Wszystko wskazuje na to, że deszczowa aura utrzyma się co najmniej do 12 września. O ile w dniach 8-9 września opady będą symboliczne i ograniczą się do południowych regionów kraju, o tyle podczas weekendu 10-12 września znacznych sum opadów powinniśmy się spodziewać w całej Polsce.

Niestety od 10 września czeka nas również regularny spadek temperatury. W sobotę na północy i południu termometry będą wskazywały jeszcze 20-23℃ i 16-19℃ w pozostałych regionach. W niedzielę ochłodzi się już do 15-19℃ na terenie całego kraju, a w poniedziałek słupki rtęci spadną do poziomu zaledwie 14-17℃.

Warto jednak podkreślić, że zgodnie z aktualnymi modelami, wrzesień ma być bardzo ciepłym miesiącem. „Wg modelu..::IMGW-TWS::.. wrzesień zapowiada się jako miesiąc ciepły. W pierwszej i drugiej dekadzie prognozowane są dni z temperaturą dochodzącą do 25°C” – poinformowało Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB. Ciepło zapowiada się również ostatnia dekada września. Wówczas słupki rtęci mogą dobijać do 22. kreski.

