Podręcznik do HiT będzie można zakupić także na poczcie. „Brońmy przed manipulacjami wrogów Polski”

W nowym roku szkolnym, we wszystkich szkołach ponadpodstawowych uczniowie rozpoczną naukę nowego przedmiotu – Historia i teraźniejszość – który zastąpi Wiedzę o społeczeństwie. Jak sama nazwa wskazuje, nowy przedmiot obejmuje zagadnienia z historii najnowszej, tj. od 1945 do 2015 roku.

Ostry spór o podręcznik

Autorem podręcznika, wydanego nakładem wydawnictwa „Biały Kruk”, jest prof. Wojciech Roszkowski. Jego publikacja wywołała skrajne emocje. Spotkała się ona z uznaniem środowisk prawicowych oraz krytyką środowisk lewicowych.

Największe kontrowersje wywołał fragment, który – w opinii krytyków – uderza w dzieci urodzone dzięki metodzie in vitro. Prof. Roszkowski tłumaczył, że jego słowa zostały zmanipulowane.

– Po pierwsze w tekście nie ma sformułowania „in vitro”, a po drugie z niego nijak nie może wynikać, że potępiam ludzi płodzących dzieci metodą in vitro. Pytam tylko, kto będzie kochał dzieci, które powstają w tym całym zamieszaniu, związanym z konstrukcją nowego człowieka. Ten fragment dotyczy kwestii bioetyki i zamieszania wokół płodności. Chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, do czego zmierzają eksperymenty na rodzinie itd. – tłumaczył autor w rozmowie z portalem „wPolityce”.

Podręcznik od środy dostępny w placówkach Poczty Polskiej

We wtorek, 30 sierpnia, wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki poinformował, że podręcznik prof. Roszkowskiego będzie można wkrótce zakupić także w placówkach Poczty Polskiej.

Komentarz wicemarszałka dość dobrze oddaje atmosferę sporu wokół publikacji. Warto dodać, że Terlecki także jest profesorem historii, który w przeszłości pracował m.in. w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

„»Historia i teraźniejszość«, podręcznik szkolny prof. Wojciecha Roszkowskiego od jutra do kupienia w 3500 placówkach Poczty Polskiej. Dbajmy o rzetelną wiedzę młodych Polaków, brońmy przed manipulacjami wrogów Polski” – skomentował wicemarszałek.

Ministerstwo daje nauczycielom wybór

Przepisy ustalone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nie obligują nauczycieli do stosowania konkretnego podręcznika do HiT. Resort wyłącznie wyraża zgodę na użytkowanie danego tytułu, jeśli spełnia on podstawy programowe dla danego przedmiotu.

Oprócz podręcznika prof. Roszkowskiego, w tym tygodniu zostanie wydana zgoda także na dopuszczenie do użytki podręcznika wydanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, którego autorami są Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński i Adam Cisek.

Czytaj też:

300 plus. Złożono 3,5 mln wniosków