Nieoficjalnie: W wypadku pod Olkuszem brał udział wiceminister

W miejscowości Wierzchowisko w powiecie olkuskim doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów. Interia ustaliła nieoficjalnie, że jednym z nich podróżował sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. infrastruktury sportowej Jacek Osuch. Dziennikarze podkreślają, iż nie wiadomo, czy to polityk prowadził pojazd. Interia ustaliła za to, jak wyglądać mógł przebieg zdarzenia. Nieoficjalnie podano, że podczas skręcania renault zajechał drogę pojazdowi ministra. Kierowca odbił wówczas na przeciwległy pas i uderzył w jadącą z naprzeciwka skodę.

Wiceminister Osuch miał trafić do szpitala, jego stan nie jest obecnie znany. Polityk ten należał do Prawa i Sprawiedliwości, z list którego wybierany był do Sejmu w 2011, 2015 i 2019 roku. Po raz pierwszy startował w wyborach w 2007 roku. W 2019 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu. 16 marca 2021 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz pełnomocnikiem rządu ds. infrastruktury sportowej. W październiku 2021 został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Fotografie i krótki opis sytuacji pojawiły się już na profilu 112malopolska.pl na Facebooku. „Wierzchowisko powiat olkuski – zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów. Z naszych informacji wynika ze jednym z pojazdów podróżował sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. infrastruktury sportowej. Na miejscu działania prowadzą służby ratunkowe” – czytamy.

