Autor podręcznika do HiT zapowiada drugą część i skarży się na hejt. „Zagrożenie dla demokracji”

Sprawa podręcznika do Historii i Teraźniejszości od wielu tygodni nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. W podręczniku prof. Wojciecha Roszkowskiego znalazły się zaskakujące treści. Autor jest wyjątkowo krytyczny wobec m.in. feminizmu, liberalizmu czy „ideologii gender”. Według profesora współczesna chadecja „wypacza umysły i zagłusza sumienia”. Twórca podręcznika nie oszczędził także znanych muzyków - dostało się zarówno Eminemowi, jak i Nickovi Cave'owi, Bobowi Dylanowi, Beatlesom, Doorsom, Pink Floydom, Rolling Stonesom czy Jimowi Hendrixowi.

Autor publikacji w rozmowie z Interią tłumaczył, że w trakcie pisania podręcznika przyświecała mu pewna metoda opisywania historii, która opiera się na próbie rozeznania tego, co było, a czego nie było, co jest ważne, co jest nieważne i co z czego wynika.

Podręcznik do HiT a in vitro

Ogromne kontrowersje wzbudził akapit dotyczący in vitro. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli - czytamy.

Prof. Wociech Roszkowski powiedział Interii, że wyjaśniłby ten fragment troszeczkę lepiej, dlatego ostatecznie został on usunięty z książki. - Ten fragment został wycofany tylko dlatego, żeby dalej nie można było ćwiczyć na tym podręczniku zabiegów czysto politycznych. Taka interpretacja, jaka została narzucona, jest fałszywa, bałamutna i służy rozdrażnianiu - wyjaśnił. - To nie ja drażnię te dzieci, to nie autor podręcznika deklaruje brak miłości do tych dzieci, to ci politycy to zrobili - dodawał.

Prof. Wojciech Roszkowski zapowiedział, że w przygotowaniu jest druga część podręcznika do historii i teraźniejszości. Autor nie wyklucza, że powstanie ona pod pseudonimem. Zdaniem Roszkowskiego, w tej chwili mamy do czynienia z pewną ofensywą, manipulacją opinii publicznej, z rodzajem prewencyjnej cenzury, która dotknęła ten podręcznik. —Dostałem taką porcję hejtu i wykluczenia i mowy nienawiści, że zadaję sobie pytanie, co to w ogóle było - komentował.

Według autora podręcznika to była próba wykluczenia tego głosu z opinii publicznej, z dyskursu publicznego. - To ogromne zagrożenie dla demokracji — uznał.