Drugi i trzeci stopień alarmowy w całej Polsce. Mateusz Morawiecki podjął decyzję

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o podpisaniu przez Mateusza Morawieckiego rozporządzenia przedłużającego obowiązywanie stopni alarmowych na terytorium całego kraju do 30 listopada 2022 roku do godziny 23:59.

W przypadku zagrożenia terroryzmem obowiązuje drugi stopień alarmowy (BRAVO) z czterech możliwych. Wprowadza się go w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Służby w tym przypadku mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Mateusz Morawiecki przedłużył obowiązywanie stopni alarmowych

Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa mają obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych. W rejonach zagrożonych może dojść do kontroli pojazdów, osób i budynków publicznych. Administracja musi zapewnić personel na wypadek zdarzeń terrorystycznych. Osoby postronne mają zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni. Na liście zadań jest też zamknięcie i zabezpieczenie nieużywanych regularnie budynków i pomieszczeń oraz przegląd zapasów i możliwości ich wykorzystania w przypadku zdarzenia terrorystycznego.

Z kolei w związku z zagrożeniem w cyberprzestrzeni obowiązuje trzeci z czterech stopni – CHARLIE-CRP. Wprowadza się go w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Do zadań administracji należy zwiększenie dyspozycyjności personelu bezpieczeństwa systemów i zapewnienie całodobowych administratorów systemów kluczowych.

Stopnie alarmowe w Polsce. Jak trzeba się zachować?

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, aby były gotowe do działania. Obywatele nie muszą podejmować specjalnych zachowań. Są zobowiązani jedynie do zachowania czujności, informowania służb po zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń pod numerem alarmowym oraz stosowania się do poleceń służb.

