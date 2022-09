Rocznica wybuchu II wojny światowej. Błaszczak na Westerplatte: Przestroga dla świata przed imperializmem

83 lata temu rozpoczęła się II wojna światowa. 1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości polską granice, rozpoczynając pierwszą kampanię II wojny światowej. O 4.45 pancernik „Schleswig-Holstein” ostrzelał polską Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte.

Rocznica wybuchu II WŚ. Błaszczak: Jak Europa mogła na to pozwolić?

W uroczystościach rocznicowych w Gdańsku udział wziął m.in. Mariusz Błaszczak. – 83 lata temu Niemcy rozpoczęły II wojnę światową — najtragiczniejszą i najbardziej krwawą wojnę w historii ludzkości. Kiedy Polska odpierała wroga na zachodzie, 17 września ze wschodu zaatakowała nas Armia Czerwona. Przymierze zła spod znaku swastyki oraz sierpa i młota zostało przypieczętowane – podkreślił szef MON.

Minister przypomniał, że "dziś szczególnie czcimy tych, którzy jako pierwsi dali odpór nawale niemieckiej — bohaterów Westerplatte". — Wtedy wielu zastanawiało się, jak mogło do tego dojść. Jak Europa mogła na to pozwolić i nie reagowała, gdy był czas. Powtarzano, że podobny koszmar i zbrodnicza beztroska nie mogą się już powtórzyć – zaznaczał.

twitter

1 września na Westerplatte. Błaszczak o wojnie w Ukrainie

Polityk PiS nawiązał też do aktualnej sytuacji na świecie. – Niestety, dziś w Ukrainie toczy się kolejna straszna wojna. Rosja w barbarzyński sposób zabija ludzi, rujnuje miasta. Odrodziło się imperialne zło. A część Europy nie wyciąga wniosków z tragedii wojny. Kiedyś Europa nie chciała umierać za Gdańsk. Dziś wielu nie chce pojąć, że obrona Ukrainy to największa inwestycja w nasze własne bezpieczeństwo. My i nasi sojusznicy to rozumiemy — tłumaczył dodając, że w uroczystościach na Westerplatte biorą udział także żołnierze NATO. — Obecność żołnierzy sojuszniczych jest bardzo ważnym przykładem właśnie naszej solidarności sojuszniczej i wspólnego dbania o bezpieczeństwo państw Sojuszu Północnoatlantyckiego — mówił.

Zdaniem Mariusza Błaszczaka „Westerplatte to dla Polaków wzór odwagi i patriotyzmu, a dla świata przestroga przed despotyzmem, imperializmem i politycznym asekuranctwem”.

Czytaj też:

Bombardowanie Wielunia jest symbolem niezwykłego bestialstwa Niemiec. Nawet jeśli nie rozpoczęło wojny