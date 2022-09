Morawiecki do uczniów: Facebook nie zastąpi przyjaciół, a Google nauczycieli

1 września uczniowie wrócili do szkół po wakacyjnej przerwie. Na uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Otwocku pojawił się Mateusz Morawiecki. Premier przyznał, że każdego roku 1 września towarzyszą mu ambiwalentne uczucia.



- Z jednej strony to dzień głębokiej zadumy, kiedy wspominamy rozpoczęcie II wojny światowej, ale z drugiej strony to dzień rozpoczęcia roku szkolnego - dzień nadziei i spoglądania w przyszłość, ku lepszej Polsce. Takiej nadziei przede wszystkim chciałbym życzyć najpierw dzieciom i młodzieży, którzy dziś, jutro i pojutrze będą się uczyli tutaj, w Otwocku, aby wiedza i wychowanie, które pozyskają, służyły im, Rzeczypospolitej oraz przyszłym pokoleniom - stwierdził szef rządu.



Polityk PiS zwrócił się także bezpośrednio do uczniów. - Życzę wam, aby proces nauki i wychowania charakteryzował się pasją, dobrem, poszukiwaniem prawdy, odpowiedzialnością, zaangażowaniem, a także poczuciem humoru - powiedział. - Pamiętajcie, że Facebook nie zastąpi wam przyjaciół, a Google nie zastąpi nauczycieli - dodał premier.

