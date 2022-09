Małgorzata Rozenek-Majdan: „Premierze Kaczyński, spotkajmy się. Opowiem panu o in vitro”

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, „Wprost”: Spotkałaś się z Donaldem Tuskiem w sprawie możliwości refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro. Spotkałabyś się z Jarosławem Kaczyńskim?

Małgorzata Rozenek-Majdan: Spotkałabym się z każdym politykiem, szczególnie takim, który ma wpływ na bieżącą politykę, na ustawy i na to, jak wygląda stan prawny, który pozwala lub nie pozwala finansować leczenie niepłodności. Powiedziałabym, jak dokładnie wygląda przeprowadzenie tej procedury, co przy otwartej głowie sprawia, że punkty sporne przestają być już tak alarmujące jak niektórym mogłyby się wydawać. Powiedziałabym też, że refundację leczenia niepłodności metodą in vitro popiera prawie 70 proc. społeczeństwa i to niezależnie od tego, na jaką partię i ugrupowanie głosuje. To jest najbardziej łącząca społecznie sprawa z tematów poglądowych, a my potrzebujemy się łączyć, a nie dzielić. Powiedziałabym również, że to byłby piękny gest w stronę polskich rodzin, również tych, które nie popierają PiS w tym lub innych obszarach; wyciągnięcie ręki do wszystkich swoich obywateli, nie tylko swoich wyborców.