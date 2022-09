Agata Duda zabrała głos. „Wkraczamy w ten rok szkolny w niespokojnych czasach”

Rok szkolny 2022/2023 para prezydencka rozpoczęła w Zespole Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie. W swoim wystąpieniu pierwsza dama podkreślała, że razem z mężem znalazła się tam, by życzyć sukcesów i wyrazić wdzięczność za pracę nauczycieli. – To zawód, który wymaga profesjonalizmu, ogromnego zaangażowania, empatii i kreatywności – wyliczała.

Jako była nauczycielka, Agata Kornhauser-Duda miała do powiedzenia jeszcze kilka zdań na temat tego zawodu. – Praca nauczyciela polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także wspieraniu rodziców, motywowaniu uczniów do działania i rozwiązywaniu ich problemów. Zawód nauczyciela to także misja społeczna – zwracała uwagę.

Pierwsza dama nie zapomniała jednak o uczniach. – Życzę wam, drodzy uczniowie, aby ten czas był czasem zdobywania wiedzy, interesujących doświadczeń, fascynujących przeżyć; byście postrzegali szkołę nie tylko jako obowiązek, ale i miejsce, gdzie możecie realizować swoje pasje – mówiła.

Para prezydencka o uczniach z Ukrainy

– Wkraczamy w ten rok szkolny w niespokojnych czasach. Polska jest bezpieczna, ale za naszymi granicami toczy się brutalna wojna wywołana agresją Rosji na Ukrainę. Dziękujemy za wsparcie okazane naszym sąsiadom. To nasza powinność – dodała.

O nowej rzeczywistości mówił też Andrzej Duda. – Dziękuję za pomoc okazaną uczniom z Ukrainy, ich ojcowie walczą dziś w obronie samostanowienia. Dziękuję, że przykładacie swojej ręki do dzieła obrony Ukrainy. To ważne dla nas Polaków jako społeczeństwa, sąsiadów i wspólnoty – zapewniał.

