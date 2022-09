Sprawdzono opinię Polaków nt. starań o reparacje od Niemiec. Zaskakujące wyniki sondażu

W czwartek, 1 września, w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej zaprezentowano trzytomowy raport o stratach Polski, które zostały wyrządzone przez okupację niemiecką.

„Brak inicjatywy w tej sprawie był luką”

Raport został przygotowany przez zespół specjalistów: historyków, ekonomistów czy rzeczoznawców majątkowych na zlecenie rządu. Koordynatorem prac był poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk.

Z dokonanych wyliczeń wynika, że suma polskich strat w wyniku agresji i okupacji Niemiec wynosi ponad 6 bilionów złotych. Podczas prezentacji raportu prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że rząd Polski będzie domagał się reparacji w takiej kwocie od Niemiec.

– Suma jaka została przedstawiona była obliczona przez najbardziej ograniczoną metodą, można powiedzieć, że najbardziej konserwatywną. Mogłaby być większa. To ogromna suma – sześć bilionów dwieście miliardów złotych. Takie odszkodowania są spłacane latami. Jest to suma do udźwignięcia dla niemieckiej gospodarki (...) Wiele państw uzyskało odszkodowanie od Niemiec, natomiast Polska nie uzyskała. Brak inicjatywy w tej sprawie był luką. Jeżeli państwo ma być poważnym, chroniącym swoje interesy, musi podjąć ten temat – tłumaczył Kaczyński.

Blisko połowa Polaków popiera starania o reparacje

Tuż przed publikacją raportu, pracownia „United Surveys” przeprowadziła sondaż na zlecenie „RMF FM” i „Dziennika Gazety Prawnej” ws. opinii Polaków na temat reparacji od Niemiec.

Blisko połowa naszego społeczeństwa, a dokładnie 47,2 proc., jest przekonana, że należy podnosić temat reparacji. Blisko 40 proc., a dokładnie 37,6 proc., stoi na stanowisku, że niesłuszne jest upominanie się o reparacje.

Spośród zwolenników starań o reparacje jedynie 20,4 proc. uważa że uda się uzyskać pieniądze od Niemiec. Przeciwnego zdania jest 26,8 proc. wspomnianej grupy. Jeśli chodzi o przeciwników starań o reparacje, 33,1 proc. z nich uważa, że nie da się już uzyskać reparacji.

Wyniki drugiego sondażu są bardzo zbliżone

Tym samym, średnio co piąty Polak wierzy w sukces polskich starań o reparacje.

Zbliżone są wyniki sondażu pracowni „IBRIS”, wykonanego na zlecenie dziennika „Rzeczypospolitej”. 51,1 proc. ankietowanych uważa, że Polska powinna się domagać od Niemiec reparacji. 41,5 proc. ankietowanych nie widzi takiej potrzeby, a 7,5 proc. nie ma na ten temat zdania.

