Polska policja wreszcie wpadła na to, jak naprawdę zabezpieczyć dzieci w drodze do szkoły

Im dalej w jesień, tym mocniej ten festiwal się rozwijał. Bo akurat jesień i zima to czas, gdy w Polsce ginie najwięcej pieszych, więc „coś” próbowano z tym robić, także wobec dzieci.

Dlatego zbierałem szczękę z podłogi, gdy w tym roku zobaczyłem pierwszy edukacyjny post na facebookowej stronie mazowieckiej drogówki. Ani śladu odblasków! Ani krzty wręczania dzieciom kamizelek i tłumaczenia, że to oni głównie – a nie kierowcy – odpowiadają za to, co stanie się na drodze.

W zamian za to jest obrazek skierowany wyłącznie do kierowców.