PiS zwiększa przewagę nad KO. Trzy ugrupowania poniżej progu

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, na PiS chciałoby głosować 39 proc. Polaków – wynika z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl. To wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem.

Portal zauważa, że przewaga Zjednoczonej Prawicy nad Koalicją Obywatelską wzrosła w porównaniu z zeszłotygodniowym badaniem wynosi obecnie 13 punktów procentowych. Koalicja Obywatelska utrzymuje swoje poparcie. Chce na nią głosować 26 proc. ankietowanych (to utrata 1 punktu procentowego w porównaniu z zeszłym tygodniem). Punkt poparcia straciła również Konfederacja. W sondażu chęć głosowania na tę partię zadeklarowało 8 proc. ankietowanych. Takim samym poparciem (8 proc.) cieszy się Lewica. Więcej respondentów chciałoby głosować na Polskę 2050 (10 proc.). Ugrupowanie Szymona Hołowni zajmuje trzecie miejsce w sondażu. Trzy partie pod progiem, bez wzrostu poparcia Gdyby Polacy głosowali w tę niedzielę, pod progiem wyborczym znalazłyby się trzy partie –Polskie Stronnictwo Ludowe (4 proc. poparcia), Kukiz'15 (2 proc.) oraz Porozumienie (1 proc.). Poparcie dla nich nie drgnęło od czasu poprzedniego badania. Deklarowana frekwencja wyniosłaby 57 proc. To zaledwie o 1 punkt procentowy więcej niż tydzień temu. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 26 do 29 sierpnia 2022 roku, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. Wzięło w nim udział 1058 osób.

