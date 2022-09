Wytyka Kurii „duchowego Alzheimera”, chce kościelnych urzędów dla świeckich. Po co Franciszek osłabia papiestwo?

Konsystorze kardynalskie, czyli rzymskie spotkania najważniejszych hierarchów Kościoła, tradycyjnie odbywają się w czerwcu albo w listopadzie. Komentatorzy żartują, że wiosna i jesień to okresy, kiedy we Włoszech żar nie leje się z nieba, więc sędziwi purpuraci z całego świata są w stanie jakoś wytrzymać klimat Wiecznego Miasta.

Nic dziwnego, że zwołanie przez Franciszka obrad kardynałów na upalny sierpień zostało uznane za coś nadzwyczajnego. W Polsce doszły do tego nieco zabawne spekulacje, że Franciszek skompromitował się swoimi wypowiedziami w sprawie Ukrainy, więc zapewne poda się teraz do dymisji. Wszystko to okazało się całkowitą nieprawdą.

Pamiętajmy, że papieski symetryzm w sprawach ukraińsko-rosyjskich budzi emocje głównie nad Wisłą. Na Zachodzie i poza Europą jest tematem mało komentowanym, choćby dlatego, że nastroje tam nie są aż tak bardzo antyrosyjskie, jak w Polsce.