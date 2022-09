Ambasada Niemiec w Polsce o reparacjach. „Polska zrzekła się ich dawno temu”

W czwartek, 1 września, w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się prezentacja trzytomowego raportu, w którym wyliczono straty poniesione przez Polskę w wyniku agresji i okupacji ze strony Niemiec. Z raportu wynika, że straty wyniosły ponad 6 bilionów złotych.

„Jeżeli państwo ma być poważnym, musi podjąć ten temat”

Dokument został opracowany na polecenie rządu. Prace nad nim koordynowane przez posła PiS Arkadiusza Mularczyka trwały od 2017 r., a jego autorami są specjaliści z wielu dziedzin: historycy, ekonomiści czy rzeczoznawcy majątkowi.

Podczas prezentacji raportu, prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że dokument stanie się podstawą do podjęcia przez Polskę starań o uzyskanie od Niemiec reparacji.

– Suma jaka została przedstawiona była obliczona przez najbardziej ograniczoną metodą, można powiedzieć, że najbardziej konserwatywną. Mogłaby być większa. To ogromna suma – sześć bilionów dwieście miliardów złotych. Takie odszkodowania są spłacane latami. Jest to suma do udźwignięcia dla niemieckiej gospodarki (...) Wiele państw uzyskało odszkodowanie od Niemiec, natomiast Polska nie uzyskała. Brak inicjatywy w tej sprawie był luką. Jeżeli państwo ma być poważnym, chroniącym swoje interesy, musi podjąć ten temat – tłumaczył Kaczyński.

„Niemcy oczywiście uznają swoją odpowiedzialność”

Portal „Onet” zwrócił się do ambasady Niemiec w Polsce o skomentowanie inicjatywy rządu. W odpowiedzi podkreślono, że RFN przyjmuje na siebie odpowiedzialność za barbarzyństwa z okresu III Rzeszy.

– Niemcy oczywiście uznają swoją odpowiedzialność za zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej. Dla nas pamięć o tym czasie i rozliczenie się z własną historią nigdy nie będzie zakończone – skomentowała Anna Bachmann z Wydziału Prasowego Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

„Polska kilkakrotnie potwierdzała to zrzeczenie”

Jednocześnie oświadczono, że dla Niemiec kwestia reparacji jest już zamknięta. Powołano się przede wszystkim na zrzeczenie się przez komunistyczne władze Polski w 1953 r. dalszego pobierania reparacji od Niemiec za pośrednictwem Związku Radzieckiego.

– Rząd wypłacał i nadal wypłaca odszkodowania za nazistowskie krzywdy, w tym na rzecz ludzi w Polsce. Stanowisko rządu federalnego w sprawie roszczeń reparacyjnych, które już wielokrotnie wyjaśnialiśmy, pozostaje niezmienione: w opinii rządu federalnego sprawa ta jest zamknięta. Polska zrzekła się dalszych reparacji dawno temu, w 1953 r., i kilkakrotnie potwierdzała to zrzeczenie, ostatnio w deklaracji Rady Ministrów RP w 2004 r. – skwitowała Bachmann.

