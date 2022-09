Cuchnąca breja w Pacanowie. „Gleba zmieszana z nieznanymi odpadami”

W środę 31 sierpnia policjanci wraz z inspektorami ochrony środowiska zabezpieczyli w Pacanowie próbki gleby, która została wrzucona do miejscowych dołów po glinie – poinformowała Interia. Jak szczegółowo relacjonuje lokalny serwis kłobucka.pl, okoliczni mieszkańcy zgłaszali, że smród wydobywający się ze zrzucanej do dołów „gleby zmieszanej z nieznanymi odpadami” był nie do zniesienia. „Wdychanie odoru powodowało duszność i kaszel, a samochody ciężarowe krążyły kilkadziesiąt razy, zrzucając kolejne porcje śmierdzącej brei” – czytamy na Facebooku.

Cuchnąca breja w Pacanowie. Co ustaliła policja?

Rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku podkomisarz Marlena Wiśniewska podała, że dyżurny komendy otrzymał od anonimowego informatora zgłoszenie, z którego wynikało, że w miejscowości Pacanów niezidentyfikowany sprawca „wysypuje chemikalia zmieszane z ziemią”. Jak przekazał serwis klobucka.pl, policja ustaliła, że na teren nieużytkowanej działki zostały przywiezione wywrotki z mieszaniną ziemi z gliną w celu zasypania zbiornika wody i wyrównania terenu.

Na miejscu pracowali funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KPP w Kłobucku oraz technik kryminalistyki. Zostały przeprowadzone oględziny, a czynności procesowe nadzorował komendant komisariatu policji w Krzepicach. Pojawili się także pracownicy Urzędu Gminy w Pankach oraz przedstawiciele wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, którzy pobrali próbki ziemi do badań.

