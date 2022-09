CBA w Collegium Humanum. Przeszukanie związane z handlem dyplomami?

Do siedziby Collegium Humanum w centrum Warszawy wkroczyło w środę kilku uzbrojonych funkcjonariuszy CBA. Jako że rektor Paweł Czarnecki przebywa na urlopie, sami przeszli do rektoratu uczelni, gdzie zażądali laptopa rektora. Następnie przez kilka godzin rozmawiali z prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Magdalenę Szydłowską, wezwali również kwestorkę Collegium Humanum Ilonę Augustyniak.

Przedstawiciele CBA udali się także do pobliskiego archiwum Collegium Humanum w celu ustalenia osób, które posiadają dyplom uczelni, ale nie mogą potwierdzić, że na niej studiowały. Jak twierdzi „Newsweek”, wszystkie te działania związane były z podejrzeniem handlu dyplomami, który miał odbywać się częściowo za wiedzą władz szkoły.

Rektor Paweł Czarnecki „Newsweekowi” przekazał w rozmowie telefonicznej, by pytania co do sprawy przesłano mu mailem. Gdy usłyszał, że taki mail dotarł już przed dwoma dniami, miał rzucić słuchawką. Z dziennikarzami nie chciała rozmawiać także prorektor Magdalena Szydłowska. Lakoniczne w swojej odpowiedzi było też zresztą samo CBA.

„Służby specjalne, w tym Centralne Biuro Antykorupcyjne, nie informują, jakie sprawy, osoby, firmy i instytucje pozostają lub też nie pozostają w ich zainteresowaniu. CBA informuje o efektach działań i zrealizowanych sprawach” – przeczytali dziennikarze w odpowiedzi na swoje pytania.

Jak podkreślił „Newsweek” w swoim materiale, Collegium Humanum to „kuźnia kadr, masowo kształcąca aktyw partyjny PiS-u”, gdzie dyplomy uzyskują dziesiątki nominatów do stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Uczelnia masowo kształci też psychologów, kusząc kursem trwającym zaledwie 2,5 roku w trybie „indywidualnej organizacji studiów”.

