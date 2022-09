Kontrowersyjny podręcznik ma konkurencję. MEiN zaakceptował nową książkę

Prof. Wojciech Roszkowski i jego podręcznik go HiT

W wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się książka do HiT-u wydawnictwa WSiP.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział w październiku 2021 r. nowy przedmiot o nazwie Historia i Teraźniejszość. Początkowo MEiN zaakceptował jako podręcznik dzieło prof. Wojciecha Roszkowskiego przygotowane przez wydawnictwo Biały Kruk. W książce pojawiło się jednak wiele kontrowersji. Przez długi czas wszystko wskazywało na to, że będzie to jedyne oficjalne wsparcie dla uczniów i nauczycieli. 2 września na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki pokazała się informacja, że do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego został dopuszczony drugi podręcznik. Książka została napisana przez czterech autorów: Izabellę Modzelewską-Rysak, Leszka Rysaka, Karola Wilczyńskiego i Adama Ciska. Podręcznik został wydany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP). Rzeczoznawcami byli prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, dr hab. Mirosław Szumiło i dr hab. Danuta Krzyżyk. Nowy podręcznik do HiT-u. Komentarz Przemysława Czarnka O kwestii kolejnych książek mówił Przemysław Czarnek w wywiadzie dla „Wprost”. – Zaraz będą dostępne inne książki – Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Oświatowca. Mam nadzieję, że inne wydawnictwa też będą pisać podręczniki do HiT-u. Ministerstwu zależy na tym, żeby uczyć historii najnowszej – podkreślił szef MEiN. Czarnek zaznaczył w rozmowie przeprowadzonej kilka dni temu, że wówczas książka „miała wszystkie pozytywne opinie rzeczoznawców”. – Wydawnictwo ustosunkowało się już do zastrzeżeń profesor od opinii językowej. Czekamy tylko na to, aż przyśle nam opinię pozytywną. Decyzja o akceptacji podręcznika do użytku szkolnego jest już gotowa – zapewniał. Czytaj też:

Autor podręcznika do HiT zapowiada drugą część i skarży się na hejt. „Zagrożenie dla demokracji”