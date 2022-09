Komunikat SG ws. sytuacji na granicy Polski z Białorusią i Litwą. Ujawniono, skąd migranci mieli wizy

Straż Graniczna poinformowała w mediach społecznościowych o sytuacji na polskiej granicy w kontekście nielegalnych migrantów. W ciągu ostatniej doby na terytorium Polski wbrew przepisom próbowało przedostać się z Białorusi 20 osób. Cudzoziemcy pochodzili z wielu rejonów świata. Byli to obywatele m.in. Ghany, Iraku czy Jemenu.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

SG zaznaczyła, że do sytuacji doszło na odcinkach służbowej odpowiedzialności placówek Straży Granicznej w Lipsku, Mielniku, Białowieży oraz Dubiczach Cerkiewnych. SG podkreśliła, że obcokrajowcy mieli rosyjskie wizy, które otrzymali w ostatnich dwóch, trzech tygodniach.

W czwartek odnotowano 40 prób. 14 osób przeprawiło się na polską stronę przez rzekę graniczną Świsłocz. Zatrzymano również pomocnika, obywatela Polski w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, który przyjechał po odbiór nielegalnych migrantów.

Nielegalni migranci na granicy Polski i Litwy

Straż Graniczna zaprezentowała też raport w sprawie sytuacji na granicy z Litwą. W piątek funkcjonariusze SG na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Rutce-Tartaku zatrzymali kobietę będącą obywatelką Litwy, która przewoziła trzech nielegalnych migrantów z granicy białorusko-litewskiej. Było to dwóch obywateli Afganistanu i Tadżykistanu.

W czwartek na odcinku zatrzymano łącznie trzech kurierów i dziewięciu cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. W 2022 roku przy granicy Polski i Litwy zatrzymanych zostało prawie 450 nielegalnych imigrantów. Dla porównania w 2021 r. było to 141 przypadków. Dodatkowo zatrzymanych 88 pomocników. Z kolei w 2021 r. były to 53 osoby.

