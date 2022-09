Zapytali ankietowanych o premiera i prezesa NBP. Ponad połowa wskazała jedną z odpowiedzi

Wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w sierpniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w skali rocznej o 16,1 proc. To najwyższy wzrost od marca 1997 r.

Ceny surowców energetycznych rosną

Wspomniany wskaźnik jest zaskoczeniem, gdyż większość ekonomistów oczekiwała ustabilizowania inflacji na poziomie 15,6 proc., a nawet niewielkiego spadku, ze względu na spadek cen paliw.

Głównym źródłem inflacji są wciąż rosnące ceny surowców energetycznych, a dokładnie węgla i gazu, których dostawy z Rosji zostały wstrzymane na skutek krajowych i unijnych sankcji.

Rządy wielu krajów, w tym Polski, podejmują wysiłki na rzecz znalezienia nowych źródeł wspomnianych surowców, ale tego procesu nie da się przeprowadzić z dnia na dzień.

„To właściwe osoby na stanowiskach?”

W związku z trudna sytuacją gospodarczą, pracownia „SW Research” przeprowadziła sondaż na zlecenie dziennika „Rzeczpospolita”. Ankietowani zostali zapytani o opinie na temat premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Adama Glapińskiego.

„Polskiej gospodarce zagraża kryzys energetyczny, żywnościowy i recesja. Czy Pani/Pana zdaniem Mateusz Morawiecki i Adam Glapiński to właściwe osoby na stanowiskach premiera i szefa Narodowego Banku Polskiego w tych czasach?” – brzmiało pytanie sondażowe.

Ponad połowa negatywnie oceniła premiera i szefa NBP

Odpowiedź „Żaden z nich nie powinien pełnić swoich funkcji” wskazało 54,9 proc. badanych. Odpowiedź „Tak, obaj powinni pełnić swoje funkcje” wskazało 12,6 proc. respondentów.

Odpowiedzi „Jedynie Mateusz Morawiecki powinien pełnić swoją funkcję” udzieliło 7,5 proc. ankietowanych, zaś odpowiedzi „Jedynie Adam Glapiński powinien pełnić swoją funkcję” 4,7 proc. respondentów. 20,3 proc. nie ma w tej kwestii żadnego zdania.

– Zmiany zarówno na stanowisku szefa rządu, jak i prezesa NBP oczekiwałoby 6 na 10 kobiet i co drugi mężczyzna. Z opinią, że ani Mateusz Morawiecki, ani Adam Glapiński nie powinni piastować swoich stanowisk zgadza się 6 na 10 respondentów mających od 35 do 49 lat i taki sam odsetek badanych z wyższym wykształceniem. Takie zdanie ma również niemal 2 na 3 badanych z miast liczących maksymalnie 20 tys. osób i 6 na 10 osób z dochodami wynoszącymi od 3001 do 5000 zł netto – skomentował Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu „SW Research”.

