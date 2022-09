Rząd PiS szykuje symboliczny ruch na symboliczną datę. „Zerwiemy z dominacją Rosji w regionie”

– Otwieramy Przekop Mierzei. Na ten moment czekaliśmy wiele, wiele lat. 17 września uruchomiony zostanie Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. W tym symbolicznym dniu zerwiemy z dominacją Rosji w regionie. Statki zyskają swobodny dostęp do wszystkich portów Zalewu Wiślanego i co najważniejsze – do portu morskiego w Elblągu – oświadczył wiceminister.

Polityk zwrócił uwagę, że będzie to dopiero pierwszy etap inwestycji, ale już teraz będzie on uroczyście otwierany. Wszystko przez symboliczną datę 17 września. To w tym dniu w 1939 roku Rosja zdradziecko napadła Polskę podczas II wojny światowej, przekreślając ostatecznie jej nadzieje na obronę przed wojskami hitlerowskich Niemiec. – W tym symbolicznym dniu zerwiemy z dominacją Rosji w regionie – zapewniał Marek Gróbarczyk.

Całość inwestycji ma obejmować jeszcze pogłębienie drogi wodnej przez mierzeję, budowę mostu w Nowakowie i pogłębienie rzeki Elbląg. Koniec prac planowany jest na przyszły rok. Budowa drogi wodnej pomiędzy Zalewem Wiślanym i Zatoką Gdańską ma skrócić drogę statków na Bałtyk i umożliwić swobodną, całoroczną żeglugę statków morskich do portu w Elblągu oraz innych portów na Zalewu Wiślanego. Do portu w Elblągu mają wpływać statki o długości 100 metrów oraz zestawy barek długich na 180 m, o szerokości 20 metrów i zanurzeniu 4,5 m.

Czytaj też:

Przekop Mierzei Wiślanej. Żeglarze będą protestować