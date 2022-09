Tragedia w Legnicy. Dzik zaatakował 6-latka, chłopiec jest w ciężkim stanie

Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek po południu w Legnicy. Jak podaje „Gazeta Wrocławska”, dzik zaatakował 6-letniego chłopca. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala we Wrocławiu.

Dziennik donosi, że agresywne zwierzę zaatakowało dziecko w okolicy ogródków działkowych przy ul. Poznańskiej. „Do zdarzenia doszło około godz. 18 na obrzeżach miasta. Chłopiec przebywał na terenie ogródków działkowych ze swoją mamą, u znajomych. Kobieta nie widziała momentu ataku, bo 6-latek oddalił się na chwilę” – powiedziała „Gazecie Wrocławskiej” mł. asp. Anna Tersa z zespołu prasowego KMP w Legnicy. 6-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala we Wrocławiu. Przeszedł operację, a jego stan jest określany jako ciężki. W Legnicy trwa akcja poszukiwania niebezpiecznego zwierzęcia. Jest w nią zaangażowana nie tylko straż miejska, ale też koło łowieckie i Powiatowy Lekarz Weterynaryjny. Organem zarządzającym jest Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Miasto ostrzega przed dzikiem Oficjalny profil miasta na Facebooku ostrzegł wrocławian przed dzikiem. „Ostrzegamy mieszkańców oraz prosimy o informację, jeśli ktokolwiek zlokalizuje dzika w naszym mieście. Należy wówczas dzwonić pod numer 112, 997, 986” – czytamy w komunikacie. Czytaj też:

