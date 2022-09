„Fakty” TVN odpowiadają na słowa Morawieckiego. Zarzucają mu hipokryzję. „Wyciął to z życiorysu”

Podczas piątkowej wizyty w miejscowości Kolonia Pogorzel w woj. mazowieckim, premier Mateusz Morawiecki razem z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem oraz komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim mówili o zatwierdzonym 31 sierpnia przez Komisję Europejską polskim Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Szef rządu mówił m.in. o roli wsi w polskiej gospodarce oraz był pytany o ciągle rosnącą inflację.

Morawiecki atakuje stację. „Coś, co redakcja TVN wytnie”

W trakcie konferencji prasowej padło również pytanie od dziennikarki telewizji TVN o sytuację przedsiębiorców, którzy apelują do rządu o bezpośrednie wsparcie. Mateusz Morawiecki w odpowiedzi postanowił zakpić ze stacji i wbić szpilkę, sugerując, że jego wypowiedź i tak zostanie wycięta.

– Dla porządku i dla pani redaktor myślę, że warto wspomnieć, coś co na pewno redakcja TVN wytnie, a mianowicie, że jak był dziesięć razy mniejszy kryzys w czasach PO, to Janusz Lewandowski, główny ideolog Tuska i Platformy Obywatelskiej, powiedział wtedy z dumą, że oni byli odporni na wołania ze strony przedsiębiorców, żeby ich wesprzeć. Teraz już z powrotem cenzor ze strony TVN będzie mógł włączyć swoje instrumenty, w związku z czym ja przechodzę do dalszej odpowiedzi na to pytanie – ironizował szef rządu.

TVN odpowiada premierowi

Na reakcję telewizji TVN nie trzeba było długo czekać. W wieczornym wydaniu „Faktów” w jednym z materiałów reporter Paweł Płuska wytknął premierowi hipokryzję. Zaznaczył, że konferencja Morawieckiego była transmitowana na żywo, więc nikt niczego nie wycinał, „za to premier wyraźnie wyciął z życiorysu, wymazał z pamięci to, że był jednym z doradców premiera Tuska, a w restauracji »Sowa i Przyjaciele« snuł wizje, jak doprowadzić do odbudowy gospodarki po kryzysie”.

Dziennikarz przypomniał też szefowi rządu jego słowa o „zapie*****” za miskę ryżu”. „Dziś miska ryżu w restauracji może kosztować więcej niż kiedyś słynne ośmiorniczki” – zaznaczył dziennikarz w nawiązaniu do rosnących cen i kosztów energii.

