Objazd Kaczyńskiego. „Część polityków PiS chce, żeby jeździł, bo wtedy nie wie, co robią za jego plecami”

– Wszyscy w PiS-ie wiedzą, że prezes za najlepszą metodę na odbicie w sondażach uważa objazd po Polsce. Są u nas tacy, którzy szczególnie gorliwie go do tego namawiają, żeby nie wiedział, co się dzieje, kiedy go nie ma – mówi polityk Zjednoczonej Prawicy.

Od września na nowo rozpoczął się objazd Jarosława Kaczyńskiego po kraju. I tak jak w czasie wakacji na swojej drodze prezes PiS spotyka grupy protestujących ludzi. Spekulowano, że właśnie ze względu na nich Jarosław Kaczyński przerwał wyjazdy. – To nieprawda. Już w lipcu kalendarz prezesa był zaplanowany tak, że w sierpniu ze względu na urlop nie miał żadnych wizyt w regionach – mówi polityk z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. I dodaje, że prezes lubi jeździć po Polsce, żeby mobilizować działaczy do ciężkiej pracy. Ale nie każdy w Zjednoczonej Prawicy ma takie zdanie o objeździe prezesa PiS.