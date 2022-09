„Niedyskrecje parlamentarne” : Ktoś zastawił pułapkę na Kaczyńskiego? Morawiecki nie strzela focha

Kto namówił prezesa PiS do udziału w forum w Karpaczu i dlaczego w partii zastanawiają się, czy to nie pułapka? Czy Puda zastąpi Budę na stanowisku? Dlaczego „ciche dni” z Beatą Szydło były dla Jarosława Kaczyńskiego nie do zniesienia? Czy Tusk wykluczył Hołownię i Kosiniaka-Kamysza ze wspólnej listy opozycji? O tym i innych sprawach piszemy w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

W PiS coraz głośniej zaczyna się mówić o rekonstrukcji rządu. Ta – według naszych informacji – miałby dotyczyć Waldemara Budy, ministra rozwoju i technologii. – Jeszcze przed urlopem Jarosław Kaczyński mówił, że Buda leci ze stanowiska. Jest bardzo niezadowolony jego negocjacjami w sprawie KPO – mówi nasz informator. Pytany czy mogłaby go na stanowisku zastąpić Olga Semeniuk, jak pisał „Super Express” zaprzecza. – Prezes uważa, że Olga musi się jeszcze sporo nauczyć – mówi. Kto w takim razie mógłby zostać następcą Budy? – Jest taki scenariusz w którym ministerstwo rozwoju i technologii zostanie połączone z ministerstwem funduszy i polityki regionalnej i na jego czele stanie Grzegorz Puda. Ma bardzo dobre relacje z prezesem – mówi nasz rozmówca. Przy okazji rekonstrukcji rządu nie jest spodziewana wymiana premiera. Jak mówi nam osoba z otoczenia prezesa PiS, Mateusz Morawiecki ma jedną, niezwykle istotną dla prezesa cechę, a mianowicie nie obraża się.