Nie zdążyła opuścić przejścia dla pieszych. Wszystko zarejestrowała kamera

Niebezpieczne zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu w Zielonej Górze. Podkarpacka policja przekazała, że w piątek, 2 września, 61-letni kierujący osobowym fordem na wyznaczonym przejściu dla pieszych przy ulicy Wojska Polskiego potrącił 29-letnią kobietę.

Groźny wypadek w lubuskiem. Wjechał w kobietę na pasach

Na opublikowanym nagraniu z miejskiego monitoringu widać ujęcie drogi dwupasmowej z przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Kobieta weszła na jezdnię i została uderzona przez samochód na chwilę przed wejściem na chodnik. Kierowca zatrzymał się kawałek dalej.

Poszkodowana z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Kierujący będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku drogowego. Kodeks karny przewiduje za to karę pozbawienia wolności do 3 lat.

Policja przypomina, że pieszy na przejściu nie może być nigdy zaskoczeniem dla kierującego, nawet wtedy, gdy na drodze panują niesprzyjające warunki na przykład oślepiające słońce. "Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy dochodzi do zdarzeń z udziałem pieszych w miejscu, w którym powinni oni czuć się bezpiecznie czyli właśnie na przejściu dla pieszych" - przestrzega policja.

Funkcjonariusze apelują, by dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, ale także do warunków atmosferycznych, szczególnie teraz w związku ze zbliżającym się okresem jesiennym. O szczególną ostrożność proszą w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań.