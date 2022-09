Jacek Kurski dostał, co chciał. Zaplanowany scenariusz, zostały tylko dwie niewiadome

Odejście Jacka Kurskiego z TVP odbywa się według zaplanowanego scenariusza. Zostały tylko dwie niewiadome. To, czy wystartuje w wyborach do Sejmu z Olsztyna oraz to, kto zastąpi Mateusza Matyszkowicza, który zastąpił Kurskiego.

Rozmowy w sprawie odejścia Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP prowadzone były w wąskim kierownictwie partii. Z informacji „Wprost” wynika, że pominięto w nich Mateusza Morawieckiego, premiera i wiceszefa PiS. Kurski już od dłuższego czasu zgłaszał na Nowogrodzkiej chęć powrotu do realnej polityki. Jeszcze w wakacje prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził na to zgodę, ale postawił warunek: Kurski ma znaleźć akceptowalnego następcę i przygotuje machinę TVP pod wybory w 2023 roku. To drugie poszło Kurskiemu szybciej i sprawniej, niż to pierwsze.