Jacek Kurski odwołany ze stanowiska. „Wiadomości” TVP oszczędnie informują o zmianach

To miało być zwyczajne, spokojne posiedzenie Rady Mediów Narodowych. Niespodziewanie w trakcie obrad Krzysztof Czabański złożył wniosek o odwołanie prezesa TVP. Ponieważ takie rozwiązanie poparli wszyscy członkowie RMN, ze stanowiskiem pożegnał się Jacek Kurski. Zmiany w kierownictwie Telewizji Publicznej wywołały spore poruszenie. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy i spekulacji dotyczących zawodowej przyszłości Jacka Kurskiego.

Jacek Kurski odwołany. „Wiadomości” TVP komentują

Sprawy odwołania prezesa nie przemilczały „Wiadomości” TVP. O zmianach poinformowano jednak wyjątkowo oszczędnie. Widzowie mogli usłyszeć słowa Krzysztofa Czabańskiego, który ciepło wypowiedział się o nowym szefie TVP. - Jestem głęboko przekonany, że Mateusz Matyszkowicz wzbogaci ofertę programową telewizji publicznej. Będzie ona skierowana do wszystkich grup odbiorców, każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie - mówił przedstawiciel Rady Mediów Narodowych.



W dalszej części materiału nowy szef TVP chwalił swojego poprzednika. - To ogromna zasługa Jacka Kurskiego, że TVP ma obecnie 30 proc. rynku, że stała się silnym graczem i na nowo uwierzyła w swoją potęgę - komentował. Mateusz Matyszkowicz zapowiedział, że będzie chciał wzbogacić TVP o to, czego nie mają stacje komercyjne, czyli dobrze rozumianą kulturę i dokument, a także będzie dążył do podniesienia poziomu produkcji filmowej i serialowej.



„Jacka Kurskiego czekają nowe zadania”

Następnie pokazano wpis Jacka Kurskiego z Twittera. „Potwierdzam, że w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego, w porozumieniu ze mną przestałem być prezesem TVP” - napisał. „Wiem, że przede mną kolejne wyzwania. Telewizja, której oddałem 7 ostatnich lat jest dziś u szczytu potęgi, wspaniała jak nigdy. Z serca dziękuję widzom i ludziom TVP” - dodał.



W dalszej części programu widzowie mogli zobaczyć materiały dotyczące m.in. jesiennych podróży po Polsce. Na zakończenie Wiadomości Edyta Lewandowska zacytowała słowa rzecznika PiS. „Zmiana na stanowisku prezesa TVP nie oznacza oczywiście negatywnej oceny dotychczasowej pracy” - stwierdził Radosław Fogiel dodając, że „już niedługo przed Jackiem Kurskim będą nowe zadania”.

