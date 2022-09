Wypadek autokaru na Mazowszu. Są ranni

We wtorek 6 września w Piotrowinie doszło do wypadku autokaru rejsowego na białoruskich numerach. Policja informuje o kilkunastu rannych. Wstępne ustalenia mówią o zaśnięciu kierowcy. Prowadzony przez niego pojazd z nieznanych przyczyn zjechał do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku nie było ofiar śmiertelnych, ale kilkanaście osób odniosło lżejsze lub cięższe rany. Oficer prasowy KM PSP w Siedlcach przekazał na antenie Polsat News, że rannych odwoziły nie tylko karetki, ale też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wkrótce więcej informacji