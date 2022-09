Nagrania z Macierewiczem obiegły Internet. Jeden skok zakończył się fatalnie

Sportową pasję Macierewicza opisywałem wraz z Anną Gielewską na łamach książki „Macierewicz. Biografia nieautoryzowana”. Przyszły polityk zaczął uprawiać skoki do wody w roku 1961. 13-letni Antoni zapisał się wtedy do Młodzieżowego Klubu Sportowego „Pałac Młodzieży”. Przez prawie pięć lat trenował skoki do wody w Pałacu Kultury. Treningi odbywały się po szkole trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki. W sumie do sekcji należało kilkanaście osób.

Antoni co najmniej dwa razy pojechał na obóz sportowy, m.in. do Inowrocławia. Brał nawet udział w mistrzostwach Polski juniorów.

– Początkowo nawet zbyt dobrze nie pływał, ale dzięki intensywnym treningom dość szybko nadrobił zaległości i całkiem nieźle sobie radził – wspominał w rozmowie z autorami książki jeden z jego ówczesnych kolegów.