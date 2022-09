Lublin. 36-latek w czasie rozmowy o pracę miał zgwałcić kobietę

W ubiegłą środę policja otrzymała zgłoszenie od 22-letniej kobiety, która powiedziała, że została zgwałcona w jednym z mieszkań w dzielnicy Wieniawa w Lublinie. W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali 36-latka. Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna na portalu internetowym zamieścił ogłoszenie, w którym poszukiwał osób do pracy w charakterze hostessy i animatorki dla dzieci. Na jego ofertę odpowiedziała 22-latka. Kobieta została zaproszona na rozmowę rekrutacyjną.

Lublin. 36-latek miał zgwałcić kobietę podczas rozmowy rekrutacyjnej

„Pod wskazanym adresem czekał na nią 36-latek. Mężczyzna zaprowadził pokrzywdzoną do lokalu, gdzie mieli porozmawiać na temat pracy. Tam mieszkaniec Lublina zgwałcił 22-latkę. Kobieta od razu po wyjściu z mieszkania zadzwoniła na policję. Gdy na miejsce przyjechał patrol, pod blokiem czekała już kolejna zainteresowana pracą kobieta” – czytamy w komunikacie KMP Lublin.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące doprowadzenia kobiety przemocą do obcowania płciowego. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia. Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia, czy podejrzany przestępstwo popełnił raz, czy wykorzystywał kobiety wielokrotnie. Mundurowi apelują do osób, które mają jakiekolwiek informacje dotyczące sprawy. Należy skontaktować się z 4. komisariatem policji w Lublinie przy ulicy Zana 45, pod numerem telefonu: 47 811 48 00 lub z najbliższą jednostką policji.

