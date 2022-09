Kolejne incydenty na granicy polsko-białoruskiej. Najnowszy komunikat SG

Pod koniec 2021 roku przy granicy Polski, a jednocześnie na terenie Białorusi, koczowały tysiące migrantów. Sztuczny kryzys migracyjny wywołał reżim Alaksandra Łukaszenki. Polityk i podporządkowana mu machina propagandowa wspólnymi siłami zwabili cudzoziemców złudną obietnicą łatwego przedostania się do krajów Unii Europejskiej.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Najnowszy komunikat SG

Od tego czasu polska Straż Graniczna raportuje incydenty, które mają miejsce przy granicy. W najnowszym komunikacie mundurowi przekazali, że we wtorek 6 września na terytorium Polski z Białorusi nielegalnie próbowało przedostać się 27 cudzoziemców (dzień wcześniej była to grupa 40 osób). Byli wśród nich obywatele Mongolii, Indii i Egiptu. Na odcinku, który jest patrolowany przez Placówkę Straży Granicznej Dubicze Cerkiewne, zatrzymano obywatela Etiopii. Przewoził on pięciu mężczyzn z Egiptu, którzy przekroczyli granicę Polski z Białorusi. Co ciekawe, zatrzymany legalnie mieszka w województwie lubelskim.

W poniedziałek 5 września Mateusz Morawiecki pojawił się na granicy polsko-białoruskiej, a konkretnie odcinku ochranianym przez Placówkę Straży Granicznej Czeremcha. Przedstawiciele służb opowiadali szefowi polskiego rządu o barierze fizycznej i postępach w instalacji bariery elektronicznej. Przypomnijmy – polskie władze zadecydowały o postawieniu zapory na granicy z Białorusią, aby pomóc funkcjonariuszom w kontrolowaniu sytuacji.

