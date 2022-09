Atak nożownika w Tomaszowie Lubelskim. Policja użyła broni palnej

Do zdarzenia doszło w czwartek 8 września tuż po godzinie 15:30 w Tomaszowie Lubelskim. Lokalni funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie potrzebującym pomocy. Gdy przyjechali na ulicę Kościuszki zobaczyli jednego z mieszkańców miasta, który leżał na chodniku. Policjanci chcieli udzielić mu pomocy. Próbowali także ustalić jego tożsamość. W pewnej chwili interwencja przybrała nieoczekiwany obrót, ponieważ mężczyzna stał się bardzo agresywny.

Atak nożownika. Dwóch policjantów zostało rannych

– W pewnej chwili wyjął nóż i zaatakował policjantów. Obaj funkcjonariusze zostali zranieni nożem, posiadają obrażenia nóg oraz rąk — przekazała sierżant sztabowy Małgorzata Pawłowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Z relacji policjantki wynika, że jeden z policjantki broniąc się użył broni palnej i ranił w nogę napastnika. Postrzelony mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów. Zarówno napastnik, jak i ranni policjanci zostali przewiezieni do szpitala. — Na miejscu wykonywane są czynności pod nadzorem prokuratora. Napastnik może odpowiadać za usiłowanie zabójstwa, za co grozi do dożywotnia kara pozbawienia wolności — dodała rzeczniczka prasowa policji.

