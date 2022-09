Suicydolog: „Jakoś nie słyszę o epidemii samobójstw wśród seniorów. Bo kogo to obchodzi”

Krystyna Romanowska: Nie ma dnia, w którym nie słyszymy o złym stanie zdrowia psychicznego nastolatków i ryzyku wzrostu liczby samobójstw wśród młodych ludzi.

Dr Halszka Witkowska: Statystyki mówią, co innego. Owszem, mocno wzrosła liczba prób samobójczych wśród nastolatków, bo prawie o 80 proc. w stosunku do lat ubiegłych. Natomiast liczba samobójstw wzrosła: z 107 samobójstw w 2020 roku do 127 w zeszłym roku jeśli chodzi o grupę wiekową do 18 roku życia.

Tylko czy aż?

Każda śmierć w wyniku samobójstwa jest tragedią. Nie możemy jednak mówić o „epidemii samobójstw”. Szkodliwa jest narracja o kryzysie psychiatrii, który pojawił się nagle i znikąd. Opowieści o tym, że rodzice nie wspierają swoich dzieci (zwłaszcza z mniejszości LGBTQ), które nie mają innego wyjścia, jak tylko odebrać sobie życie, są niesłychanie społecznie szkodliwe. Nie jestem za tym, żeby ukrywać obraz rzeczywistości, ale warto trzymać się faktów.