„Niedyskrecje do słuchania”. Łapiński: PiS zwiększa szanse wyborcze, tak się robi w polityce

„Niedyskrecje do słuchania”. Łapiński o zmianie ordynacji: „Wynika z założenia, że PiS zwiększy szanse wyborcze’

W najnowszym odcinku podcastu „Niedyskrecje do słuchania” Krzysztof Łapiński odpowiada na pytanie, czy PiS tuż przed wyborami zmieni ordynację i czy prezydent się na to zgodzi. Do tej pory prezydenccy ministrowie sceptycznie wypowiadali się na ten temat.

– Od kliku miesięcy spekuluje się, że PiS szykuje zmiany w ordynacji wyborczej do parlamentu. Wpisuje się w to nowy podział struktury wewnętrznej PiS, na pełnomocników okręgowych partii. Gdyby PiS zmieniło ordynację, to doprowadziłoby do sytuacji, kiedy opozycja musi iść zjednoczona na jednej liście do wyborów. Rozumiem założenie, że PiS zwiększa szanse wyborcze, tak się robi w polityce. Niestety czasami politycy próbują zmieniać ordynację wyborczą, żeby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo, na dobry wynik, a potem różnie bywa. Mamy takie doświadczenia w Polsce z próbą tzw. blokowania list w wyborach samorządowych – mówi Łapiński.