Zmiana czasu na zimowy 2022. Czy trzeba jeszcze przesuwać wskazówki zegarów?

Ostatnia zmiana czasu w 2022 roku przypadła na 27 marca. Przesuwaliśmy wówczas wskazówki zegarków „do przodu”, zmieniając czas zimowy na letni i tracąc godzinę snu. Wiele osób narzekało wtedy na negatywne skutki manipulacji czasem, tj. chroniczne niewysypianie się i spadek nastroju. Już wkrótce czeka nas kolejna zmiana czasu. Dobra wiadomość jest jednak taka, że wprowadzenie czasu zimowego polega na cofaniu wskazówek zegara, dzięki czemu pośpimy nieco dłużej.

Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2022 roku?

Zmiana czasu na zimowy w 2022 roku nastąpi w niedzielę 30 października. Wówczas przestawimy zegarki z godziny 3 na 2, co sprawi, że noc się nieco wydłuży. Chociaż będziemy odpoczywać przez dodatkową godzinę, niektórzy mogą odczuwać nieprzyjemne konsekwencje zmiany czasu, takie jak zmęczenie i otępienie. Podobne objawy zwykle znikają po kilku dniach, ale trzeba będzie się przyzwyczaić do krótszego dnia oraz szybciej zapadającego zmierzchu.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem, kolejna zmiana czasu czeka nas już wiosną. Dokładnie w nocy z 25 na 26 marca przesuniemy wskazówki zegarów z godziny 2 na 3, tym samym wprowadzając czas letni.

Ostatnia zmiana czasu w historii? Prawdopodobnie nie w 2022 roku

Obowiązek zmiany czasu jest krytykowany od wielu lat. Komisja Europejska rozpoczęła prace nad projektem, który miał skupiać się na jego usunięciu, jednak zostały one przerwane przez wybuch pandemii koronawirusa. Możliwe, że problem będzie ponownie poruszony na forum europejskim, ale ostatnia zmiana czasu prawdopodobnie nie wystąpi w 2022 roku. Wiemy już bowiem, że rozporządzenie, na mocy którego dwa razy do roku manipulujemy wskazówkami zegarków, będzie obowiązywało do 2026 roku.

