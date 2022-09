Mateusz Morawiecki dla „Wprost”: W przyszłym roku inflacja znowu zacznie rosnąć

Joanna Miziołek, „Wprost”: Polacy boją się kryzysu energetycznego, rośnie inflacja, a sondaże wam spadają. Z czym Pan premier jeździ do ludzi?

Mateusz Morawiecki: Z tymi konkretami w temacie energii, inflacji i kryzysu, które już wprowadziliśmy w celu złagodzenia ich skutków. Przedstawiamy to, co zrobiliśmy do tej pory, aby udowodnić wiarygodność naszego rządu, ale pokazujemy także kolejne propozycje na przyszłość. W szczególności te, które wiążą się z opanowaniem inflacji, dodatkami osłonowymi w związku z wysokimi cenami surowców energetycznych. Przedstawiam, w jaki sposób, na poziomie europejskim, możemy obniżyć ceny energii, bo to właśnie one są tym, co rzeczywiście ludzi dzisiaj najbardziej irytuje, denerwuje i niepokoi.

Mierzymy się z tym problemem z otwartą przyłbicą.

Tylko, że inflacja wciąż rośnie, a latem miała zacząć spadać.

Przede wszystkim ja nie przedstawiam prognoz, które idą w poprzek docierających do nas analiz różnych renomowanych instytucji finansowych.

Nigdy nie powiedziałem, że latem inflacja miała spadać. Natomiast analizy, które dostajemy, mówią, że w czwartym kwartale zacznie się trend spadkowy. Ale uwaga, w pierwszym kwartale przyszłego roku inflacja znowu zacznie rosnąć.

Bo będzie porównywana do pierwszego kwartału tego roku, kiedy jeszcze była na niższych poziomach niż przed wojną na Ukrainie.

A inflacja nie zacznie wzrastać przez dodatki osłonowe, które szykuje rząd?

Najpierw refleksja społeczno-polityczna. To, o co pani zapytała, to jest teza, którą lansują nasi przeciwnicy. Poseł Platformy Obywatelskiej proponuje zawiesić trzynaste, czternaste emerytury. Czołowi działacze Platformy Obywatelskiej chcą zlikwidować programy społeczne, 500+ i inne.

Mówią o tym w kuluarach, ale mówią o tym także na spotkaniach z Tuskiem. To pokazuje, że ich opcja to darwinistyczny liberalizm, który tak naprawdę odwraca głowę od tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy.

My chcemy jednocześnie utrzymać wzrost gospodarczy i złagodzić skutki inflacji. A w tym samym czasie zmniejszyć napięcia inflacyjne. To są trzy cele, które są ze sobą do pewnego stopnia niełatwe do pogodzenia. Ale właśnie na tym polega polityka.

Minister klimatu i środowiska zapewnia, że węgla nie zabraknie, ale trzeba go będzie kupować na raty. Zaś co do podwyżki cen gazu, nie jest w stanie jej oszacować. Ile będzie kosztował gaz?

Ceny gazu nie zależą od Polski, tylko od rynków światowych, więc są bardzo mocno nieprzewidywalne. Mechanizmy, które są wdrażane w Polsce, mają zmniejszać skutki inflacji energetycznej. Ale prócz tego warto podkreślić to, co robimy na polu europejskim.