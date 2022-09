Ponad 30 migrantów usiłowało nielegalnie przedostać się do Polski. „Przyjechali z Rosji”

W piątek 9 września 32 osoby próbowały przedostać się do Polski nielegalnie. Byli wśród nich obywatele Iraku, Syrii i Jemenu. „Cudzoziemcy na Białoruś przyjechali z Rosji” – podkreśla Straż Graniczna. Funkcjonariusze oddziału w Czeremsze zatrzymali pomocnika, który miał za zadanie przeprowadzić przerzut migrantów. Obywatel Ukrainy przyjechał po grupę ośmiu Syryjczyków, których miał zawieźć do Niemiec.

Ukrainiec przewoził Syryjczyków

Inny kurier został zatrzymany 8 września w Augustowie. Straż Graniczna postanowiła skontrolować renault na estońskich rejestracjach, którym kierował obywatel Ukrainy. Okazało się, że mężczyzna przewoził czterech obywateli Syrii.

„Przeprowadzona kontrola legalności pobytu wykazała, że wszyscy przewożeni cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Cudzoziemcy w wieku 21-40 lat nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w naszym kraju” – czytamy. Cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. Ukraińca czeka za to proces za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy.

Straż Graniczna kontra kurierzy

Podlaska Straż Graniczna podkreśla, że choć kary są surowe, nie brakuje osób, które podejmują się przewozu nielegalnych migrantów. Do czwartku 8 września podlascy funkcjonariusze zatrzymali 243 pomocników w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy: 147 na odcinku granicy z Białorusią i 96 na odcinku granicy z Litwą.

