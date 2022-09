Kazimiera Szczuka kaja się po pierwszej audycji w RMF FM. „To było po prostu głupie i chamskie”

Debiut Kazimiery Szczuki w roli prowadzącej popołudniową rozmowę z RMF FM nie należał do udanych. Dziennikarka raz po raz upominała swojego gościa, wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. Nie pozwoliła mu też dojść do słowa, gdy ten chciał wyjaśnić jej nieprecyzyjne twierdzenia na temat zrzeczenia się reparacji przez Polskę. – Ale zdaje mi się, że to ja prowadzę tę rozmowę, a nie pan. I chciałabym teraz, żeby pan przestał mówić – zwróciła się do polityka.

Jabłoński dążył, by dojść jednak do głosu i wyklarować swoje stanowisko. Po kolejnej uwadze prowadzącej zareagował bardziej zdecydowanie. – Jeżeli będzie mi pani przerywać, nie da mi pani skończyć nawet jednego zdania, to ta rozmowa nie ma większego sensu – stwierdził wiceminister. Szczuka jeszcze kilkakrotnie prosiła go, by przestał mówić.

Kazimiera Szczuka składa samokrytykę po rozmowie z Pawłem Jabłońskim

Po kilku dniach dziennikarka opublikowała nagranie z wyjaśnieniem do całej sytuacji. Rozmowę określiła jako „okropną” . – Zupełnie bezsensownie zaatakowałam gościa, przerywałam mu, krzyczałam na niego, właściwie nie dawałam mu dojść do słowa. To było niegrzeczne, niekulturalne, niestosowne, niegodne i po prostu głupie i chamskie – oświadczyła dziennikarka. Nie padło jednak słowo „przepraszam” .

Kazimiera Szczuka przekonywała, że samokrytyki nikt nie kazał jej składać i nie przestraszyła się hejtu. Dziennikarka zaprosiła też na kolejną swoją audycję w RMF FM o godz. 18 w najbliższy poniedziałek. Nie zdradziła, kto będzie jej gościem.

