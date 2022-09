Zagadkowa śmierć proboszcza. „Tajemnica tej nocy została zabrana przez księdza Jerzego”

Dramat na terenie plebanii parafii w Mętnem w woj. mazowieckim rozegrał się na początku września. Jak relacjonował portal Podlasie24.pl, 48-letni ksiądz Jerzy Przychodzeń został znaleziony 1 września z ranami kłutymi. Mężczyznę przetransportowano do szpitala w Garwolinie. Obrażenia okazały się jednak na tyle poważne, że jego życia nie udało się uratować. – Lekarze nie zdołali przywrócić mu zdrowia po przewiezieniu go do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Zmarł w szpitalu, przyjąwszy wcześniej sakrament namaszczenia chorych – mówił podczas mszy pogrzebowej biskup Kazimierz Gurda, cytowany przez serwis Podlasie24.

Nie żyje ksiądz. Biskup: Nikt nie wie, co się stało

Duchowny zmarł w poniedziałek 5 września. W miniony piątek proboszcz został pochowany. Lokalne media pisały o „niejasnych okolicznościach” śmierci księdza. Sam biskup podczas kazania mówił, że „nikt z nas nie wie, co wówczas się stało” . – Nikt z nas nie jest w stanie wyjaśnić do końca, co się wówczas wydarzyło. Zapewne będzie to przedmiotem dalszych badań i poszukiwań. Tajemnica tej nocy została zabrana przez księdza Jerzego – mówił biskup Gurda.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Garwolinie. Śledczy nie wykluczają, że ksiądz targnął się na życie. Badane jest, czy ktoś doprowadził duchownego do popełnienia samobójstwa.

