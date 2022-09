Jest żonaty, ma dwoje dzieci i wiele pasji. Ksiądz Robert ulubieńcem wiernych

Ksiądz Robert Augustyn ma dopiero 34 lata. Mimo to w czerwcu ubiegłego roku został proboszczem parafii ewangelickiej w Białej. W przeszłości był m.in. wikariuszem w parafiach w Mikołajkach i Katowicach. To on wygrał w wyborach przeprowadzonych przez biskupa Diecezji Cieszyńskiej Adriana Korczaga, a wierni szybko go polubili. Jednak przynależność do Kościoła nie jest czymś, co sprawiło, że ks. Robert Augustyn stał się rozpoznawalny w mediach społecznościowych.

"Celibat to wielki błąd człowieka"

34-latek w przeszłości otwarcie wypowiadał się na temat celibatu. Jest to jedna z kwestii, która różni Kościół katolicki i ewangelicko-augsburski, do którego należy ks. Robert. W tym pierwszym powinien on być przestrzegany.

– Moim zdaniem celibat to wielki błąd człowieka, przez który zabrano księżom wolność. Należałoby się po prostu do tego błędu przyznać i uciąć wszelkie dyskusje. Ksiądz, który się zakocha, powinien za tą miłością podążać. To niezwykły dar. Trzeba go docenić, a nie odrzucać – mówił pastor w wywiadzie na łamach gazety.pl.

Jest pastorem, ma żonę i dzieci

Mówił również o tym, że księża często muszą ukrywać lub gasić to uczucie, co według ks. Roberta nie jest dobre.

– Wielu księży zostało obdarowanych niesamowitym uczuciem, jakim jest miłość. Muszą jednak to uczucie w sobie gasić, a potem słyszą jeszcze od ludzi, że nie są dla nich autorytetami w kwestiach rodzinnych. To niezwykle trudna sytuacja – przekonywał.

Pastor od 2013 roku jest w związku małżeńskim. Zawarł go z Ireną jeszcze przed święceniami. Para obecnie ma dwoje dzieci: Tobiasza i Antosia. Ksiądz nie ukrywa tego faktu. Co więcej, chwali się zdjęciami na swoim profilu na Instagramie i mówi o tym otwarcie, z dumą.

instagram

Poza byciem księdzem, Robert Augustyn ma jeszcze wiele innych zajęć. Jest również perkusistą, a jako że pochodzi z Wisły, uwielbia narciarstwo. Poza tym, pastor jest entuzjastą rajdów samochodowych. Zawsze mówił, że są jego wielką pasją i częścią osobowości.

Czytaj też:

Pierwszy ksiądz w Polsce eksmitowany z domu zakonnego. Uciekł przed komornikiem