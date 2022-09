Szokująca profanacja w Szczecinie. Z cmentarnych nagrobków zrobił chodnik, jest nagranie

Do szokującego odkrycia doszło niedawno w Szczecinie na terenie ogródków działkowych. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukradł z cmentarza trzy płyty nagrobne i ułożył z nich chodnik przed altanką. Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak donoszą funkcjonariusze, sytuacja miała miejsce przy ul. Rolnej w Szczecinie. To teren ogródków działkowych, gdzie jedna z posiadłości należy do pewnego mężczyzny. Jak się później okazało, właściciel działki dokonał profanacji grobów na cmentarzu Golęcińskim, znajdującym się w odległości ok. kilometra od terenu, na którym policjanci dokonali szokującego odkrycia. Ułożył chodnik z płyt nagrobnych. Grozi mu więzienie „Koordynator ds. zabytków KWP w Szczecinie otrzymał informację, że nieznany mężczyzna na działce przy ul. Rolnej w Szczecinie wyłożył chodnik przed altanką z płyt nagrobnych, które zabrał z cmentarza przy ul. Pokoju w Szczecinie-Golęcinie" – poinformował nadkom. dr Marek Łuczak z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Funkcjonariusze opublikowali też nagranie z interwencji. Skradzione przez mężczyznę nagrobki pochodziły z początku XX wieku. „Pierwsza z płyt należy do Gustava Juliusa Wilhelma Kerstena, który urodził się 15 listopada 1861 roku w Gocławiu. Był synem robotnika Karla Kerstena i Sophie Kersten. (...). Gustav Kersten zmarł 16 stycznia 1909 roku w Golęcinie, gdzie został pochowany" – czytamy w komunikacie policji. Kolejna płyta należy do Caroline Marten z d. Schröder. Caroline Schröder urodziła się 31 maja 1829 roku w Wąwelnicy (Wamlitz). Była córką właściciela gospodarstwa Friedricha Schrödera z Wąwelnicy. Została pochowana 2 stycznia 1901 roku. Natomiast trzecia płyta pochodzi z grobu Auguste Marii Dorothee Schwind z d. Reinke. Auguste Reinke urodziła się 23 listopada 1859 roku w Szczecinie, a zmarła w szpitalu w tym samym mieście w wieku 53 lat. Została pochowana 13 maja 1903 roku na cmentarzu w Golęcinie. Nagrobki przewieziono z powrotem na cmentarz w Golęcinie, a mężczyzna, który dopuścił się czynu może odpowiadać za przestępstwo kradzieży w związku z profanacją miejsca pochówku, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Policja prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające.

