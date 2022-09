Spory wzrost zakażeń koronawirusem. Adam Niedzielski wskazał czynnik

Ministerstwo Zdrowia publikuje w mediach społecznościowych cotygodniowe raporty dotyczące pandemii COVID-19. W okresie od 1 do 7 września odnotowano ponad 21,3 tys. przypadków zakażenia koronawirusem (w tym 3905 ponownych zakażeń). Najwięcej przypadków potwierdzono w województwie mazowieckim (2535), śląskim (1701), małopolskim (1386), wielkopolskim (1323), lubelskim (1252) oraz dolnośląskim (1111).

Z powodu COVID-19 zmarło 45 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 56 kolejnych pacjentów. Najnowszy raport, podsumowujący sytuację w ciągu ostatnich siedmiu dni, zostanie opublikowany już jutro.

Koronawirus w Polsce. Spory wzrost zakażeń

Raporty tygodniowe nie są jedynymi, które pozwalają monitorować poziom zakażeń. Na rządowej stronie internetowej codziennie udostępniane są dane dotyczące ostatnich 24 godzin. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia informowało o 659 zakażeniach, w tym 78 ponownych. Żaden z pacjentów nie zmarł. Dzień później, we wtorek 13 września, resort przekazał informację o 7876 zakażeniach (w tym 1696 ponownych). Zmarło 28 osób (trzy z powodu COVID-19, a do śmierci 25 przyczyniły się także choroby współistniejące).

Minister zdrowia odniósł się do wyników ostatnich raportów. „Ostatnie dobowe wzrosty zakażeń to wynik powakacyjnego powrotu do aktywności społecznej, w tym do szkół. Podobne wzrosty mogą się jeszcze przez pewien czas utrzymywać. Nie jest to jednak nowa fala. Co istotne, utrzymuje się niski poziom hospitalizacji covidowej – ok. 2,3 tys.” – napisał Adam Niedzielski na Twitterze.

